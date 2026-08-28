Россия уничтожила до 90% продуктовых складов: министр объяснил, будет ли дефицит

Несмотря на российские удары по складам и продовольственной логистике, продовольственное обеспечение Украины сохраняется. Ритейл и поставщики изменяют маршруты, перемещают запасы и перестраивают систему хранения продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики .

Главное:

Россия целенаправленно атакует склады и объекты продовольственной логистики.

Кое-где уничтожено до 90% современных мощностей для хранения.

Системного физического дефицита базовых продуктов нет.

Бизнес вынужден перестраивать логистику, что делает снабжение более сложным и дорогим.

Государство работает над механизмами страхования военных рисков.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Российские атаки на склады и логистические объекты существенно усложнили работу продовольственного сектора. Значительная часть современных мощностей для хранения продукции уже уничтожена, а в отдельных местах потери составляют 90%.

В то же время, оснований говорить о системном дефиците базовых продуктов в Украине пока нет. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время еженедельного общения с представителями СМИ.

По его словам, торговые сети и поставщики адаптируют работу к новым условиям: перемещают запасы, меняют маршруты и ищут другие форматы хранения.

''Это сложнее, длиннее и дороже, но система адаптируется. Угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет'', – подчеркнул Высоцкий.

В то же время, в конкретных магазинах могут возникать временные изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров.

Кто должен покрывать ущерб от уничтоженной продукции

Отдельным вопросом остается компенсация потерь за продукцию, которая была уничтожена в результате российских атак.

Как пояснил министр, снабжение и реализация товаров являются хозяйственными и договорными отношениями между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями.

Высоцкий считает, что риски и потери должны распределяться между участниками цепи.

''Было бы справедливым подходом паритетное распределение рисков между всеми сторонами. Это не обязательно 50 на 50”, – отметил министр.

Он добавил, что для разных категорий товаров отличаются маржинальность, условия сотрудничества и экономический результат. Поэтому механизм распределения убытков, по его мнению, следует определять отдельно для каждой товарной категории с учетом того, как между сторонами распределяется прибыль.

Такой же подход, по словам Высоцкого, должен применяться и к дополнительным затратам, связанным с перестройкой логистики.

Государство работает над страхованием военных рисков

Новая логистика продовольственного сектора фактически формируется в режиме реального времени из-за постоянных рисков российских атак.

Параллельно государство работает над системными механизмами страхования военных рисков. Однако до момента их полноценного запуска бизнеса необходимо договариваться о справедливом распределении потерь и дополнительных затратах между производителями, поставщиками и торговыми сетями.

Несмотря на повреждение и уничтожение части инфраструктуры, продовольственная система продолжает работать, адаптируясь к новым условиям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в украинских торговых сетях возможны только временные задержки со снабжением и определенное уменьшение ассортимента вследствие вражеских ударов по распределительным центрам.