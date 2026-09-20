Россия нанесла удар по складе "ЭКО Маркет", как работает сеть

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В результате вражеских действий поврежден один из объектов сети "ЭКО Маркет". В ходе инцидента никто не пострадал, а сама торговая сеть продолжает работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "ЭКО Маркет" в Instagram.

Детали инцидента и состояние работников Сегодня повреждения получил один из складов компании. В настоящее время весь персонал находится в безопасности, сотрудники живы и невредимы. В компании выразили благодарность партнерам, спасателям и военным за оперативную помощь. Фото: РФ нанесла удар по складе "ЭКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua) Как работает сеть Несмотря на событие, торговые точки ЭКО Маркет продолжают функционировать и обслуживать покупателей. Команда работает в чрезвычайном режиме и делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильные поставки товаров и удержать необходимую продукцию на полках магазинов.