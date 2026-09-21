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Россия снова ударила по Одесской области: загорелись продуктовые склады

09:22 21.09.2026 Пн
1 мин
aimg Анастасия Никончук
Россия снова ударила по Одесской области: загорелись продуктовые склады Фото: Обстрел Одесской области 21 сентября (ГСЧС)
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Российские войска ночью снова атаковали Одесскую область. В результате удара загорелись складские помещения, которые ранее уже подвергались российской атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Что произошло

Во время ночной атаки российские войска нанесли удар по складским помещениям в Одесской области. Как сообщили в ГСЧС, эти объекты уже становились целью российских атак.

После удара на территории складов возник масштабный пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.

Фото: Одесская ОВА

Последствия атаки

По предварительной информации, в результате российского удара никто не погиб и не пострадал. Пожар уже ликвидировали.

К ликвидации последствий атаки привлекли более 80 спасателей. Их работу осложняла угроза повторных воздушных ударов.

В ГСЧС также уточнили, что складские помещения ранее уже были атакованы российскими войсками.

Фото: ГСЧС

Напоминаем, что ранее в сети "АТБ" опровергли информацию о полном прекращении работы в Херсоне. В компании заявили, что магазины продолжают работать там, где это позволяет ситуация с безопасностью, а закрытие отдельных торговых точек связано исключительно с рисками для сотрудников и покупателей.

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