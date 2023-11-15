Разрушен целый подъезд. Под завалами дома в Селидово ищут людей
Из-за ракетного удара по многоэтажке в Селидово 15 ноября разрушен подъезд. Под завалами ищут еще четырех человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: ГСЧС Украины, "Новости Донбасса", Telegram-канал и.о. главы Донецкой ОВА Игоря Мороза.
"По оперативной информации, еще 4 человека считаются пропавшими без вести под завалами", - рассказал Мороз, добавив, что по состоянию на 12:00 доподлинно известно об 1 погибшем и 3 раненых, состояние которых стабильное.
В то же время, как отмечают "Новости Донбасса", спасатели уже нашли тело еще одного погибшего мужчины под завалами многоэтажного дома.
"Таким образом, в результате российского ракетного удара по городу количество погибших возросло до двух. Еще три человека ранены", - констатирует издание.
Обновлено. В ГСЧС Украины подтвердили, что нашли под завалами тело еще одного погибшего.
"Селидово. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего человека. Сейчас известно уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.
В ведомстве предполагают, что под завалами могут находиться еще 2 человека. Сейчас работы продолжаются.
По данным спасателей, ракетный удар РФ по дому полностью разрушил один из подъездов.
Обстрел многоэтажки в Селидово Донецкой области
В ночь на 15 ноября российская армия ударила ракетами С-300 по Селидово Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Первоначально сообщалось об одной погибшей и двух раненых. Позже число пострадавших возросло до трех людей.
Кроме того, оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области.
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