Обстрел Селидово: россияне атаковали с С-300, количество раненых возросло до трех

Российские войска ночью 15 ноября нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.

Россияне попали в многоквартирный жилой дом, где находились люди. Из-за чего травмированы 82-летняя женщина и 56-летний мужчина. Из-под завалов также извлекли тело 85-летней матери мужчины.

Кроме того, в результате попадания снарядов по одной из улиц контузию получила 50-летняя местная.

Также под завалами домов еще могут находиться люди.

Повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.

Фото: последствия обстрела Селидово (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрел Селидово

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди.

Ранее сообщалось, что работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось достать из-под обломков здания мужчины и женщину, которых доставили в больницу.

Кроме того, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.