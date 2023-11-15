Оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области. К счастью, пострадавших из-за атаки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

"Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Произошел обстрел территории вблизи ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что пострадавших в результате обстрелов нет.

"Энергетики ведут осмотр возможных повреждений. Из-за боевых действий обесточивались более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы", - добавили в ведомстве.

Обстрелы ТЭС в Украине

У России стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. Например, 12 ноября сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

Напомним, военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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