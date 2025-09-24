ua en ru
Разрушены десятки домов: Россия нанесла удар по Чугуеву (фото)

Чугуев, Среда 24 сентября 2025 14:23
В Чугуеве в результате ударов "Шахедами" разрушен дом (фото: Галины Минаевой, ГСЧС)
Автор: RBC.UA

В Чугуеве Харьковской области в результате вражеских ударов "Шахедами" полностью разрушен один дом и еще почти 20 повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Чугуева Галину Минаеву.

Враг нанес значительный ущерб: один дом разрушен полностью, около двух десятков получили повреждения, в том числе значительные.

"К счастью, на этот раз обошлось без жертв, одна женщина обратилась к медикам с признаками острой реакции на стресс", - написала Минаева.

Также по сообщению ГСЧС, в результате обстрела по селу Шиповатое на Харьковщине ранена 43-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Также загорелись 3 частные хозяйственные постройки общей площадью 150 кв.м. Повреждены несколько частных жилых домов и здания учебного заведения.

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Сегодня в ночь на 24 сентября, противник атаковал 152 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Под массированный удар врага попал Харьков - там за полчаса прозвучали десятки взрывов. Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом.

