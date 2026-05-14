В Дарницком районе Киева произошел обвал в доме после обстрела: под завалами люди

Враг в ночь на четверг комбинированно атаковал столицу, в результате чего в Дарницком районе произошло обрушение конструкций жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди.

"В Дарницком районе поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций. Под завалами есть заблокированные люди. Необходимые службы следуют на место", - сообщил Ткаченко. Мэр Виталий Кличко в свою очередь добавил, что в Дарницком районе также горят МАФы, а на АЗС пылает пожар.



Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание в частный жилой дом.