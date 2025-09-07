Разрушенные дома в Киеве, массированный налет на Кривой Рог: все о последствиях атаки РФ

Главное

Киев атаковали дроны, горит 4 многоэтажки, 11 пострадавших, одна погибшая.

В Киеве женщина умерла в укрытии.

Кривой Рог враг атаковал ракетами и дронами, пишут о перебоях со светом.

В Кременчуге десятки взрывов, часть города без света.

Киев

По данным местных властей, в результате падения обломков дронов в Киеве горят машины и повреждены многоэтажки. Сейчас последствия фиксируют в Дарницком и Святошинском районах. Известно о 11 пострадавших, среди них беременная женщина. По информации КГВА, в Святошинском районе есть одна погибшая.

Также сообщается, что в Дарницком районе женщина умерла в укрытии.

В частности, по данным мэра Виталия Кличко, пока известно:

Святошинский район - горит верхний этаж 16-этажки, и возгорание в двух 9-этажках. В одной из 9-этажек частичное разрушение с 4 по 8 этажи.

Дарницкий район - горит 4-этажка, произошло частичное разрушение третьего этажа.

Кривой Рог

Местные власти сообщили о массированной атаке на Кривой Рог, город под атакой ракет и дронов. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в трех локациях. Речь идет об объектах транспортной и городской инфраструктуры, а также частном секторе. Пока о пострадавших информации нет. В городе частично не работают троллейбусы из-за повреждений линии.

Запорожье

Под атакой врага Запорожье, город атаковали вражеские дроны, а также была угроза баллистики. Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что РФ ударила по предприятию в городе, там пожар.

Кременчуг

В Кременчуге сообщают о десятках взрывов, город под вражеским обстрелом. Как сообщил мэр Виталий Малецкий, в части города отсутствует энергоснабжение.

Одесса

Одесса находится под атакой дронов, местные СМИ сообщают о серии взрывов. Местные власти пока не комментировали последствия.

Днепр

Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепре на фоне атаки дронов. Впрочем, пока местные власти с коммуникацией не выходили.