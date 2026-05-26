Удобно, но не для всех: в Android 17 появилась долгожданная функция

Компания Google совершенствует систему создания контента в ОС Android 17. Разработчики включили по умолчанию функцию, которую пользователи ждали очень давно - возможность делать частичные скриншоты непосредственно через встроенную панель инструментов. Новая опция существенно упрощает сохранение нужных фрагментов экрана, однако ее получили не все желающие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

Новая панель инструментов и три режима съемки

Эксперименты с обновлением меню захвата экрана Google начала еще в прошлых бета-версиях Android 17. Специальную панель инструментов сначала разрабатывали для записи видео, однако теперь к ней добавили отдельный блок для быстрого создания статических изображений.

Благодаря этому пользователям стали доступны три режима фиксации информации:

Снимок выбранной зоны позволяет вручную выделить графическими границами любой произвольный фрагмент на дисплее.

Снимок отдельного окна автоматически фотографирует только одно конкретное приложение, которое запущено в режиме разделенного экрана (split-screen).

Полный снимок: стандартный захват всего пространства рабочего стола.

Полезное дополнение: режим съемки отдельного окна корректно работает с системными "пузырьками" уведомлений (App Bubbles), отсекая остальной интерфейс. Также функция будет полностью совместима с оконным режимом в будущей десктопной операционной системе Aluminium OS от Google, анонсированной для ПК и ноутбуков.

Ограничения для смартфонов

Несмотря на то, что в коде Android 17 QPR1 Beta 3 функция уже активирована по умолчанию, сейчас она работает исключительно на устройствах с большими дисплеями - планшетах и складных смартфонах в развернутом виде.

На обычных смартфонах разработчики пока заблокировали эту опцию. При попытке активировать ее на смартфонах принудительно через инженерное меню интерфейс новой панели инструментов ломается: она увеличивается в размерах, перекрывает рабочую зону и становится неудобной для использования на малых экранах.

При этом сам механизм снятия выделенной области остается работоспособным. Это свидетельствует о том, что в будущих релизах Google может адаптировать дизайн утилиты и для обычных смартфонов.

Параллельно разработчики продолжают тестировать функцию частичной записи экрана - когда в видео добавляется только одно приложение, а не весь рабочий стол с конфиденциальными уведомлениями. Эта опция в свежей сборке все еще выключена по умолчанию из-за необходимости дополнительной калибровки стабильности.