ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кличко объяснил, зачем на Теремках строят новую теплотрассу: что будет без нее

20:55 17.08.2026 Пн
3 мин
Без новой теплотрассы на Теремках более 200 тысяч человек останутся без тепла в случае остановки ТЭЦ-5
aimg Юлия Бойко
Кличко объяснил, зачем на Теремках строят новую теплотрассу: что будет без нее На Теремках строят новую теплотрассу (фото: пресс-служба)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Прокладка теплотрассы на Теремках является частью выполнения комплексного Плана устойчивости Киева. Она должна обеспечить резервное теплоснабжение более 200 тысяч жителей в случае повреждения ТЭЦ-5.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

Необходимость строительства

По его словам, прокладка теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 - часть выполнения комплексного Плана устойчивости столицы, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение более 200 зданий Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5. Именно поэтому город создает резервную схему, позволяющую оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла.

"Это направление общегосударственного значения, ведь речь идет об обеспечении теплом 200 тысяч жителей Голосеевского района", - рассказал он.

Читайте также: Готовность укрытий проверят во всех районах Киева: поручение Кличко

Технические проблемы

Кличко отметил, что проект был изменен из-за того, что, как оказалось, технически проложить теплотрассу, как планировали ранее, невозможно, потому что там, в частности, уже проходит канализация, водопровод и электрокабели.

"Специалисты изучали различные варианты прокладки сети, проводили исследования и экспертные консультации. В частности, исследовали возможность прокладки по улице Теремковской", - продолжил он.

Как отметил мэр, при проработке этого решения оказалось, что технически проложить эти сети под Теремковской улицей невозможно, поскольку там уже проходят сети канализации, водопровода и электрокабели.

"Также технологические требования, в частности, по изоляции, не позволяют разместить там 2 магистрали почти метрового диаметра", - подчеркнул он.

Участие общественности

Виталий Кличко рассказал, что мэрия находится на постоянной связи с общественностью по этому вопросу и делает все, чтобы минимизировать негативные последствия строительства.

"Общественность предложила своих специалистов. Им была предоставлена вся необходимая документация. Мы делаем все, чтобы минимизировать негативные последствия. Общаемся, есть постоянная обратная связь и, я уверен, мы сделаем все оптимально, чтобы удовлетворить местных жителей", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что главный приоритет – это не оставить людей без тепла в случае экстремальной ситуации.

Озеленение после строительства

Кличко отметил, что проектом предусмотрено и озеленение после завершения строительства.

"Также прорабатывают возможность использования для озеленения крупномерных деревьев из коммунальных питомников, чтобы территория как можно быстрее вновь приобрела комфортный вид", - рассказал он.

Кличко добавил, что город открыт к предложениям по видам озеленения, высадке новых деревьев, в том числе крупномерным.

"Создание красивых зеленых зон и других решений, которые сделают территорию привлекательной и функциональной для общества", - отметил он.

Вместе с тем мэр Киева заявил, что вокруг этого проекта распространяется много ложной информации и спекуляций.

"Много сейчас спекуляций и откровенно ложной информации на эту тему. Людей вводят в заблуждение. Еще и на тему следующей зимы! Это очень цинично, как по мне", - заявил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, на Теремках в Киеве из-за строительства резервной тепломагистрали удаляют часть деревьев, что возмутило жителей района. В КГГА объяснили необходимость работ и заверили, что после прокладки сетей территорию восстановят.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Виталий Кличко Киев
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина