Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в июне выросли на 0,8%.



Годовая инфляция замедлилась до 14,3%, по сравнению с 15,9% в мае.



Замедление инфляции произошло из-за того, что в июне в июне прошлого года тарифы электроэнергию резко повысили, а в этом году - нет.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 23,2%. Больше всего подорожали яйца - на 59,2%, фрукты - на 51,7%, подсолнечное масло - на 33,6% и сливочное масло - 28,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,3%, на одежду и обувь снизились на 4,5%.



Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,4%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,5%, здравоохранение подорожало на 13,0%, цены на транспорт выросли на 6,2% (в т.ч. топливо подорожало на 3,1%), на связь - на 17,3%, на отдых и культуру выросли на 1,4%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 15,7%, разные товары и услуги на 11,8%.



Прогноз по инфляции

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Кроме того, как отметили в НБУ, значительный положительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения, в частности, из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года.