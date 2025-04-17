Цены будут расти быстрее: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. В январе центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%).

Как отметил глава НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

"Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала 2025 года и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем", - сказал он.

По его словам, фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшение ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда. Кроме того, дополнительным фактором будет уменьшение цен на нефть вследствие торговых противостояний в мире.

В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году - до цели 5%.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.

В марте годовая инфляция ускорилась до 14,6%. По данным НБУ, основные факторы ее ускорения - подорожание сырых и обработанных продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев, дальнейший рост расходов бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы, а также сохранение достаточно оживленного потребительского спроса.