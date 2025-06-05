Заморозки подняли инфляцию до максимума: что будет с ценами в Украине летом

Инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума. В дальнейшем ожидается замедление роста цен.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Как отметил Пышный, в апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Оценки НБУ свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, которая превысила прогнозную траекторию регулятора.

По его словам, на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

"Как и ранее, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда", - сказал он.

Что будет с ценами

НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.

Кроме того, значительный положительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения, в частности из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года.

"В то же время траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", - добавил глава НБУ.