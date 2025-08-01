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Рост цен продукты достиг пика: чего ожидать украинцам

Украина, Пятница 01 августа 2025 15:25
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Рост цен продукты достиг пика: чего ожидать украинцам Фото: Цены продукты в Украине будут расти более медленно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Продовольственная инфляция уже достигла локального пика и с июля-августа начнет снижаться. Снижение ожидается как в сегменте обработанных продуктов, так и сырых - благодаря поступлению на рынок нового урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

По прогнозу НБУ, продовольственная инфляция замедлится во втором полугодии, хотя и останется выше, чем ранее прогнозировалось, прежде всего из-за неурожаев отдельных с/х культур и роста цен на мясо.

"Благодаря увеличению урожаев и наращиванию производства обработанных продуктов питания в последующие годы продовольственная инфляция замедлится до около 3-4%", - говорится в прогнозе.

Как отметили в НБУ, в 2024 году урожаи были низкими, но в этом году ситуация улучшилась. Это будет способствовать развороту инфляционного тренда. В то же время часть культур, особенно фрукты, пострадали от весенних заморозков, из-за чего рост цен на сырые продукты будет оставаться двузначным до конца года.
Рост цен продукты достиг пика: чего ожидать украинцам

Больше всего подорожали фрукты и мясо

В июне рост цен на сырые продукты ускорился до 28,7% в годовом измерении - вопреки прогнозам НБУ. Причина - исчерпание запасов прошлогоднего урожая, низкая урожайность из-за похолодания, а также сокращение предложения фруктов и ягод.
Рост цен продукты достиг пика: чего ожидать украинцам

Заметно подорожало мясо - из-за сокращения поголовья, вспышки АЧС, роста затрат на корма и ветеринарные препараты, значительная часть которых импортируется из ЕС. Ослабление гривны к евро также способствовало росту расходов.
Рост цен продукты достиг пика: чего ожидать украинцам

Цены на обработанные продукты растут медленнее

Инфляция на обработанные продукты составила 18,2% в июне, что меньше, чем ожидал НБУ. Замедлилось подорожание молочных продуктов благодаря снижению закупочных цен на молоко, а также хлеба - из-за снижения темпов роста цен на муку и стабильной энергоситуации.

Цены на масло тоже начали снижаться из-за меньшего давления на внешних рынках. В то же время ускорился рост цен на мясопродукты и безалкогольные напитки - из-за подорожания сырья и роста логистических затрат.

НБУ пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель). В 2026 году снижение продолжится - до 6.6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.

Среди причин - более высокие потери от войны, рост расходов бизнеса, более низкие прогнозы по урожаям и ослабление гривны к евро.

Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3% из-за эффекта базы сравнения.

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Инфляция в Украине Национальный банк Украины
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