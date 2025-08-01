Зростання цін продукти сягнуло піку: чого очікувати українцям

Продовольча інфляція вже досягла локального піку та з липня-серпня почне знижуватись. Зниження очікується як у сегменті оброблених продуктів, так і сирих - завдяки надходженню на ринок нового врожаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2025 року).

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція сповільниться в другому півріччі, хоча і залишиться вищою, ніж раніше прогнозувалося, насамперед через неврожаї окремих с/г культур та зростання цін на м’ясо.

"Завдяки збільшенню врожаїв та нарощуванню виробництва оброблених продуктів харчування в наступні роки продовольча інфляція сповільниться до близько 3-4%", - йдеться в прогнозі.

Як зазначили в НБУ, у 2024 році врожаї були низькими, але цього року ситуація покращилась. Це сприятиме розвороту інфляційного тренду. Водночас частина культур, особливо фрукти, постраждали від весняних заморозків, через що зростання цін на сирі продукти залишатиметься двозначним до кінця року.



Найбільше подорожчали фрукти та м’ясо

У червні зростання цін на сирі продукти прискорилося до 28,7% у річному вимірі - всупереч прогнозам НБУ. Причина - вичерпання запасів минулорічного врожаю, низька врожайність через похолодання, а також скорочення пропозиції фруктів і ягід.



Помітно подорожчало м’ясо - через скорочення поголів’я, спалахи АЧС, ріст витрат на корми та ветеринарні препарати, значна частина яких імпортується з ЄС. Послаблення гривні до євро також сприяло зростанню витрат.



Ціни на оброблені продукти зростають повільніше

Інфляція на оброблені продукти становила 18,2% у червні, що менше, ніж очікував НБУ. Сповільнилось подорожчання молочних продуктів завдяки зниженню закупівельних цін на молоко, а також хліба - через зниження темпів зростання цін на борошно та стабільну енергоситуацію.

Ціни на олію теж почали знижуватися через менший тиск на зовнішніх ринках. Водночас пришвидшилось зростання цін на м’ясопродукти та безалкогольні напої - через подорожчання сировини та зростання логістичних витрат.