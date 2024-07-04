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Растет количество дерзких попыток незаконно пересечь границу группами, - ГПСУ

Фото: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко (facebook.com/Андрей Демченко)
Автор: Ярослава Борзова

За последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30 человек. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек", - отметил Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что "способствуют" гражданам в этом преступные группы, получающие за это огромные средства - от 3 до 12 тысяч долларов.

"Есть случаи, когда уже при фильтрации самих нарушителей устанавливаем, что они платили и по 18-20 тысяч долларов", - отметил спикер ГПСУ.

 

Выезд мужчин за границу

В Украине с 24 февраля 2022 действует мобилизация и военное положение. В связи с этим мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу, за исключением отдельных случаев.

На этом фоне в Украине начали появляться схемы незаконного выезда за границу. Зачастую пограничники задерживают тех, кто пользуется подобными схемами.

Напомним, на днях украинские пограничники задержали 17 уклонистов на границе Украины с Венгрией. За возможность незаконно уехать из страны каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.

Ранее более 20 мужчин из Одесской области пытались незаконно попасть в Молдову. За свои услуги "переправщики" потребовали более 12 тысяч евро с каждого.

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ДПСУМобилизация в Украине