Растет количество дерзких попыток незаконно пересечь границу группами, - ГПСУ

"Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30 человек. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек", - отметил Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что "способствуют" гражданам в этом преступные группы, получающие за это огромные средства - от 3 до 12 тысяч долларов.

"Есть случаи, когда уже при фильтрации самих нарушителей устанавливаем, что они платили и по 18-20 тысяч долларов", - отметил спикер ГПСУ.