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Переправа на 300 тысяч евро: ГПСУ задержала "партию" уклонистов, которых везли в Молдову

Украина, Четверг 27 июня 2024 14:49
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Переправа на 300 тысяч евро: ГПСУ задержала "партию" уклонистов, которых везли в Молдову Фото: ГПСУ задержала более 20 уклонистов на переправе в Молдову (иллюстративное фото facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Более 20 мужчин из Одесской области пытались незаконно попасть в Молдову. За свои услуги "переправщики" потребовали более 12 тысяч евро с каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Переправлять пытаются сразу большими группами: на этот раз дельцы собрали в Одесской области 24 мужчин", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают в ГПСУ, выполнить свои обещания воры оказались несостоятельными, ведь туристы попали в поле зрения пограничников.

"Относительно задержанных составлены админпротоколы, а вот анонимных организаторов разыскивают", - отметили в ведомстве.

Схемы для уклоняющихся

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Был разоблачен председатель районного ТЦК в Кривом Роге.

Ранее мы сообщали, что должностного лица Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы разоблачили на многомиллионной схеме для уклонистов.

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