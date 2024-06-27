Переправа на 300 тысяч евро: ГПСУ задержала "партию" уклонистов, которых везли в Молдову

Более 20 мужчин из Одесской области пытались незаконно попасть в Молдову. За свои услуги "переправщики" потребовали более 12 тысяч евро с каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Переправлять пытаются сразу большими группами: на этот раз дельцы собрали в Одесской области 24 мужчин", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают в ГПСУ, выполнить свои обещания воры оказались несостоятельными, ведь туристы попали в поле зрения пограничников.

"Относительно задержанных составлены админпротоколы, а вот анонимных организаторов разыскивают", - отметили в ведомстве.