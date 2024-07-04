Зростає кількість зухвалих спроб незаконно перетнути кордон групами, - ДПСУ

За останній час стало значно більше спроб незаконно перетнути кордон групами. У цьому сприяють ділки, які беруть в них за такі "послуги" немалі гроші.
Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Це може бути 10 осіб, це може бути 20 осіб, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб", - зауважив Демченко.
Речник ДПСУ зазначив, що "сприяють" громадянам у цьому злочинні групи, які отримують за це величезні кошти - від 3 до 12 тисяч доларів.
"Є випадки, коли вже під час фільтрації самих порушників встановлюємо, що вони платили і по 18-20 тисяч доларів", - зазначив речник ДПСУ.
В Україні з 24 лютого 2022 року діє мобілізація та військовий стан. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїжджати за кордон, за винятком окремих випадків.
На тлі цього в Україні почали з'являтись схеми незаконного виїзду за кордон. Часто прикордонники затримують тих, хто користується подібними схемами.
Нагадаємо, днями українські прикордонники затримали 17 ухилянтів на кордоні України з Угорщиною. За можливість незаконно виїхати з країни кожен з них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.
Раніше понад 20 чоловіків з Одещини намагалися незаконно потрапити до Молдови. За свої послуги "переправники" вимагали понад 12 тисяч євро з кожного.
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