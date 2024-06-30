ГПСУ в 200 м от границы задержала 17 уклонистов. Они заплатили от 3 до 12 тысяч долларов

Украинские пограничники задержали 17 уклонистов на границе Украины с Венгрией. За возможность незаконно выехать из страны каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"17 мужчин остановили на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда. Во время скрытого патрулирования границы пограничный наряд отдела "Лужанка" заметил микроавтобус "Фольксваген", который направлялся к границе", - говорится в сообщении.

На задержание автомобиля выдвинулась группа реагирования.

"За 200 метров до госрубежа авто остановили. В нем находились 17 мужчин из семи областей Украины - Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Все они были объединены одной целью - незаконно попасть в Венгрию", – отметили пограничники.

За услуги переправщиков, обещавших участникам "приключенческого тура" успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от 3 до 12 тысяч долларов.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях задержанных доставили в пограничное подразделение. Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Мукачевского отряда устанавливают круг всех причастных к организации противоправной деятельности лиц.