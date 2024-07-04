Растет количество дерзких попыток незаконно пересечь границу группами, - ГПСУ

За последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30 человек. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек", - отметил Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что "способствуют" гражданам в этом преступные группы, получающие за это огромные средства - от 3 до 12 тысяч долларов.

"Есть случаи, когда уже при фильтрации самих нарушителей устанавливаем, что они платили и по 18-20 тысяч долларов", - отметил спикер ГПСУ.