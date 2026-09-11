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США ослабнут. Вэнс узнал от военных реальное положение войны с Ираном, - NYT

00:49 11.09.2026 Пт
3 мин
Что сказали американские командиры в разговорах с Вэнсом?
aimg Эдуард Ткач
США ослабнут. Вэнс узнал от военных реальное положение войны с Ираном, - NYT Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом 2026 года напрямую позвонил американским военным командирам на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы узнать от них реальную оценку войны с Ираном. Услышанное вызвало еще большее опасение, чем официальные заявления Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам источников, Вэнс, который с самого начала выступал против войны и которому президент США Дональд Трамп поручил помочь закончить кончить конфликт, хотел получить индивидуальные мнения командующих, прежде чем они будут объединены в единую точку зрения Пентагона.

В ходе бесед обсуждался целый ряд вопросов связанных с войной, включая ее цели, тактику, оценку потерь, действия иранцев в Ормузском проливе, степень их адаптации и то, какие удары может выдержать правительство Ирана.

Также Вэнс запросил подробный отчет о том, что остались на складах командующих, и как передача оружия на Ближний Восток повлияет на их способность сдерживать Китай, Россию и Северную Корею.

По последнему пункту командиры сказали, что война истощает критически важные запасы вооружений США, в частности ракеты-перехватчики Patriot. Причем к конце весны на одном из театров военных действий их осталось в количестве менее 100 единиц.

Кроме того, война истощила запасы армейских тактических ракетных комплексов, дальность которых составляет 190 миль, а также запасы высокоточных ударных ракет, которые должны были их заменить. По словам военных, запасы критически важных боеприпасов были самыми низкими за всю историю.

Также источники рассказали, что после некоторых бесед у Вэнса возникли глубокие опасения по поводу общей стратегии и перспектив успеха. Оценки ясно показали, на какие "невероятные страдания" готово пойти правительство Ирана в борьбе за выживание.

По итогу вице-президент учитывал эти выводы в своих частных беседах с Трампом и их ближайшим окружением. В то же время сам Трамп на брифингах от председателя Объединенного комитета начальника штабов Дэна Кейна получал все больше информации о напряженной ситуации з запасами США и устойчивости иранских военных, во что ему поначалу было трудно поверить.

Также стоит добавить, что в частных разговорах Трамп резко критиковал публикации в СМИ, которые подробно описали сокращения запасов. Он называл журналистов "изменниками" за освещение этой темы.

После этих публикаций правительственные следователи подвергли десятки высокопоставленных военных офицеров в Пентагоне проверке на полиграфе.

Ряд чиновников опасались, что это может говорить о слабости США и давать сигнал Китаю и России, которые внимательно следят за американскими запасами.

Война США и Ирана

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться уже в ноябре, после промежуточных выборов в США. Он считает, что сразу после этого цены на бензин в стране резко снизятся.

При этом согласно WSJ, высокопоставленные чиновники Белого дома обсудили с Трампом то, что война с Ираном может длиться вплоть до конца его президентского срока. Чиновники говорили, что Иран может продолжать сопротивляться несмотря на давление США.

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