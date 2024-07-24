"Сделаем все возможное": Сырский заявил о намерениях достижения границ 1991 года

Выход Украины на границы 1991 года

Следует отметить, что приоритетной целью для Украины в войне с РФ является выход на международно признанные границы 1991 года. Страны-союзники не раз выражали уверенность в том, что нашему государству удастся достичь данной цели.

Однако ситуация изменилась из-за ряда факторов, которые затормаживают или делают невозможным оказание помощи Украине.

В частности, в данном вопросе большую роль играет исчерпывающий ресурс снарядов, необходимость пополнения личного состава, финансовой и военной поддержки.

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