"Зробимо все можливе": Сирський заявив про наміри досягнення кордонів 1991 року

Вихід України на кордони 1991 року

Варто зауважити, що пріоритетною метою для України у війні з РФ є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Країни-союзники не раз виказували впевненість у тому, що нашій державі вдасться досягнути даної мети.

Однак, наразі ситуація змінилась через ряд факторів, які загальмовують чи унеможливлюють надання допомоги Україні.

Зокрема, в даному питанні велику роль грає вичерпний ресурс снарядів, необхідність поповнення особового складу, фінансової та військової підтримки.

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