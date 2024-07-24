"Зробимо все можливе": Сирський заявив про наміри досягнення кордонів 1991 року

У Києва є план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року робитиметься все можливе.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian.
Як заявив Сирський, Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним.
"Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Варто зауважити, що пріоритетною метою для України у війні з РФ є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Країни-союзники не раз виказували впевненість у тому, що нашій державі вдасться досягнути даної мети.
Однак, наразі ситуація змінилась через ряд факторів, які загальмовують чи унеможливлюють надання допомоги Україні.
Зокрема, в даному питанні велику роль грає вичерпний ресурс снарядів, необхідність поповнення особового складу, фінансової та військової підтримки.
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