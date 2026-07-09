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"Сделали 90% работы": Кислица раскрыл причину провала переговоров с Россией

13:55 09.07.2026 Чт
2 мин
Почему Киев и Москва зашли в тупик?
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
"Сделали 90% работы": Кислица раскрыл причину провала переговоров с Россией Фото: Сергей Кислица, первый заместитель председателя ОПУ (Getty Images)
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Несмотря на значительный прогресс в мирных переговорах, Украина и Россия не смогли прийти к компромиссу по ключевым спорным вопросам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

По его словам, мирный процесс, который происходил зимой, имел все шансы на успех благодаря военной группе.

Кислица также объяснил, в чем заключалась ее ценность.

"Если мы представим сценарий, при котором политики решают наиболее сложные политические вопросы, то их имплементация все равно будет требовать очень слаженной работы не только украинских и российских военных, а еще, например, тех, кто участвовал бы в непростой системе верификации и мониторинга выполнения договоренностей" . И об этом договорился за пять минут невозможно", - заявил он.

Кислица подчеркнул, что в этих процессах играют роль очень много факторов. К примеру, мониторинг фронта предполагает и спутниковое наблюдение, и наблюдения с воздуха, и электронные датчики.

"Поэтому эта работа была необычайно важной. Она началась с таких, казалось бы, банальных вещей, как согласование вокабуляра, словаря терминов, чтобы у двух сторон было общее понимание, что такое "прекращение огня", что такое "линия столкновения" и т.д., чтобы потом не было разночтений", - добавил Кислица.

По его словам, в Женеве удалось достичь принципиальных договоренностей по поводу рамки будущей системы верификации и мониторинга.

Еще один ключевой момент – команда Дональда Трампа подтвердила, что она будет участвовать в этом.

"Но мы все равно "уперлись в стену" в этой военной группе, потому что она требует решения ключевых вопросов, которые могут быть решены только политиками. Грубо говоря, военные сделали 90% работы", - заявил Кислица.

Он отметил, что в этих процессах очень большую роль играл руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Он очень успешно проводил переговоры.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Кислица рассказал о новой встрече Зеленского и Трампа.

Кроме того, он вспомнил, как помощник Путина упоминал о "турецких и шведских войнах" на мирных переговорах.

К слову, с новым неоднозначным заявлением об Украине и РФ выступил и президент США Дональд Трамп.

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