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Утром в портах Мариуполя и Бердянска неспокойно: звучала сирена, РФ подняла в небо авиацию

Украина, Понедельник 30 октября 2023 10:45
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Утром в портах Мариуполя и Бердянска неспокойно: звучала сирена, РФ подняла в небо авиацию Фото: в портах Мариуполя и Бердянска неспокойно 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченных Мариуполе Донецкой области и Бердянске Запорожской области с утра в понедельник, 30 октября, неспокойно. Оккупанты подняли авиацию и включили сирену в местных портах.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко и Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

Бердянск

Утром 30 октября в Бердянске Зпопорожской области в порту звучала сирена.

"Бердянцы сообщают, что уже 30 минут в порту раздается сирена.
Такое доброе утро!" - говорится в сообщении Telegram-канала "Бердянск Сейчас".

Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области тоже неспокойно.

"Над Мариупольским портом активно патрулирует авиация врага.
Детали позже. Устанавливаем", - написал советник мэра города Петр Андрющенко.

Оккупанты подняли в небо авиацию над портом в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Обстрел Одесской области

С утра 30 октября в Одессе раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет. Позже выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушения и двое пострадавших.

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