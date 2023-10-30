Зранку в портах Маріуполя та Бердянська неспокійно: лунала сирена, РФ підняла в небо авіацію
В захоплених Маріуполі Донецької області та Бердянську Запорізької області зранку понеділька, 30 жовтня, неспокійно. Окупанти підняли авіацію та включили сирену в місцевих портах.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".
Бердянськ
Зранку 30 жовтня в Бердянську Зпапорізької області в порту лунала сирена.
"Бердянці повідомляють, що вже 30 хвилин у порту лунає сирена.
Отакий добрий ранок!" - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні".
Маріуполь
В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області також неспокійно.
"Над Маріупольським портом активно патрулює авіація ворога.
Деталі згодом. Встановлюємо", - написав радник мера міста Петро Андрющенко.
Окупанти підняли в небо авіацію над портом у Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Обстріл Одеської області
З ранку 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. В результаті атаки є руйнування і двоє постраждалих.
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