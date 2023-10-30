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Зранку в портах Маріуполя та Бердянська неспокійно: лунала сирена, РФ підняла в небо авіацію

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 10:45
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Зранку в портах Маріуполя та Бердянська неспокійно: лунала сирена, РФ підняла в небо авіацію Фото: у портах Маріуполя та Бердянська неспокійно 30 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В захоплених Маріуполі Донецької області та Бердянську Запорізької області зранку понеділька, 30 жовтня, неспокійно. Окупанти підняли авіацію та включили сирену в місцевих портах.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Бердянськ

Зранку 30 жовтня в Бердянську Зпапорізької області в порту лунала сирена.

"Бердянці повідомляють, що вже 30 хвилин у порту лунає сирена.
Отакий добрий ранок!" - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні".

Маріуполь

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області також неспокійно.

"Над Маріупольським портом активно патрулює авіація ворога.
Деталі згодом. Встановлюємо", - написав радник мера міста Петро Андрющенко.

Окупанти підняли в небо авіацію над портом у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Обстріл Одеської області

З ранку 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. В результаті атаки є руйнування і двоє постраждалих.

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