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Утром оккупанты обстреляли два села в Херсонской области: есть раненая (фото)

Фото: оккупанты обстреляли два села в Херсонской области 28 сентября (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с 8:00 российские войска обстреляли два села Херсонской области - Антоновку и Золотую Балку. Ранения получила женщина, которая в то время находилась у почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Обстрел Антоновки

"Около 8:35 россияне открыли огонь по Антоновке. Пострадала 47-летняя женщина, находившаяся у почты", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, у нее - минно-взрывная травма и обломочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Обстрел Золотой Балки

В 8:00 российские войска покрыли огнем и Золотую Балку. По центральной части села зафиксировано с полдесятка "прилетов".

"В результате вражеских ударов поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - добавили в администрации.

 
Золотая Балка Херсонской области после обстрелов РФ 28 сентября (t.me/khersonskaODA)

Обстрелы Херсона и области

В последнее время российские войска стали активнее обстреливать территории Херсонской области, которые не смогли оккупировать. В частности, за последние сутки россияне выпустили по Херсонской области 603 снаряда из разных типов вооружений - погибли два человека, один получил ранения

Во время селектора 27 сентября президент Владимир Зеленский также обратил внимание на ситуацию с обстрелами Херсонской области. По его словам, враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться, выпустив 26 КАБов.

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Херсонская область