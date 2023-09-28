Зранку окупанти обстріляли два села в Херсонській області: є поранена (фото)

Обстріл Антонівки

"Близько 8:35 росіяни відкрили вогонь по Антонівці. Постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти", - йдеться повідомленні Херсонської овА..

Як зазначили в ОВА, у неї - мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, де зараз їй надають медичну допомогу.

Оновлено. Кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією РФ Антонівки Херсонської міської територіальної громади збільшилася.

"Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень", - зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріл Золотої Балки

О 8:00 російські війська вкрили вогнем й Золоту Балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка "прильотів".

"Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - додали в адміністрації.

Золота Балка Херсонської області після обстрілів РФ 28 вересня (t.me/khersonskaODA)

Обстріли Херсона і області

Останнім часом російські війська почали активніше обстрілювати території Херсонської області, які не змогли окупувати. Зокрема, за останню добу росіяни випустили Херсонською областю 603 снаряди з різних типів озброєнь - загинули дві людини, одна отримала поранення.

Під час селектора 27 вересня президент Володимир Зеленський також звернув увагу на ситуацію із обстрілами Херсонської області. За його словами, ворог продовжує тероризувати території, до яких може дістатись, випустивши 26 КАБів.