Утром оккупанты обстреляли два села в Херсонской области: есть раненая (фото)
Начиная с 8:00 российские войска обстреляли два села Херсонской области - Антоновку и Золотую Балку. Ранения получила женщина, которая в то время находилась у почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Обстрел Антоновки
"Около 8:35 россияне открыли огонь по Антоновке. Пострадала 47-летняя женщина, находившаяся у почты", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, у нее - минно-взрывная травма и обломочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Обстрел Золотой Балки
В 8:00 российские войска покрыли огнем и Золотую Балку. По центральной части села зафиксировано с полдесятка "прилетов".
"В результате вражеских ударов поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - добавили в администрации.
Обстрелы Херсона и области
В последнее время российские войска стали активнее обстреливать территории Херсонской области, которые не смогли оккупировать. В частности, за последние сутки россияне выпустили по Херсонской области 603 снаряда из разных типов вооружений - погибли два человека, один получил ранения.
Во время селектора 27 сентября президент Владимир Зеленский также обратил внимание на ситуацию с обстрелами Херсонской области. По его словам, враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться, выпустив 26 КАБов.
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