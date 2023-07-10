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Утром в Мариупольском районе активизировалась вражеская авиация (видео)

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Мариуполь, Понедельник 10 июля 2023 08:24
Утром в Мариупольском районе активизировалась вражеская авиация (видео) Фото: авиация РФ активизировалась в Мариупольском районе 10 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариупольском районе утром в понедельник, 10 июля, работала вражеская авиация. Местные сообщают о "о слишком громком и необычном звуке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Утром над Мариупольским районом с моря гул самолетов в сторону Запорожья. По звуку снова из Приморско-Ахтарска", - рассказал он.

По словам Андрющенко, несмотря на уже обычную работу авиации врага в этом районе, в Мариупольском районе все же что-то произошло.

"Сообщают о слишком громком и необычном звуке", - отметил он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь Донецкой области оккупирован с первых дней масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. С того времени захватчики превращают город, который находится в относительном тылу российской армии, в военную базу. При этом в городе каждый день неспокойно и происходят "хлопки", которыми точечно уничтожается техника и места скопления вражеских войск. В связи с этим оккупантам ничего не остается, как задействовать авиацию и ПВО.

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