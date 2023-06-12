Оккупанты превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский пост-мост на "Азовсталь" сейчас. Россияне продолжают ремонт укрепления "Азовстали" от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу", - рассказал он.

По мнению Андрющенко, никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для них не представляет.

Напомним, Мариуполь находится под контролем оккупантов с начала российского вторжения в Украину. Завод "Азовсталь" стал в свое время форпостом украинских сил во время боев за город.

На данный момент оккупанты строят в Мариуполе оборонные сооружения, боясь наступления ВСУ. В частности, граждане Беларуси помогают армии РФ и строят фортификационные сооружения в Мариуполе. В то же время в районе завода часто неспокойно и звучат взрывы. Буквально 5 июня произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь". В тот день работала ПВО, причем ее установили в жилом массиве города.