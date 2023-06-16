Порт Мариуполя ждет "хлопков". РФ расчищает железнодорожный путь для доставки БК на Бердянск

Оккупанты ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар Донецкой области. В частности, решили расчистить железнодорожный путь из Мариупольского порта до вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Учитывая, скажем, наличие Мариупольского и Бердянского направлений они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха - Угледар", - рассказал он.

Андрющенко отметил, что БК будут двигаться по следующему маршруту: Мариупольский порт-Мариуполь (железная дорога из порта) к железнодорожному узлу Волновахи - автомобилями на Угледар.

"Опционально - автодоставка БК из Мариуполя на Бердянское направление. Пока - это планы и фантазии. Но первые шаги для этого начали делать. Что тут скажешь. Порт ждет "хлопков", - констатировал советник мэра Мариуполя.

Ситуация на фронте

По данным на 15 июня, украинские военные продолжают продвигаться на всех направлениях фронта. Сейчас ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.

В частности, Силам обороны удалось приблизиться в сторону позиций оккупантов до 1 км в районе Угледара Донецкой области и по данным на утро 16 июня, ВСУ закрепляются на занятых рубежах. Что касается Запорожского направления, то как писал в своей сводке Институт изучения войны, ВСУ продвинулись и на этом участке, даже, вероятно, в некоторых местах прорвав первую линию обороны россиян.