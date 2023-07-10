Зранку в Маріупольському районі активізувалась ворожа авіація (відео)

В Маріупольському районі зранку у понеділок, 10 липня, працювала ворожа авіація. Місцеві повідомляють про "про занадто гучний та незвичний звук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зранку над Маріупольським районом з моря гул літаків в бік Запоріжжя. По звуку знов з Приморсько-Ахтарська", - розповів він.

За словами Андрющенка, попри вже звичайність роботи авіації ворога в цьому районі, в Маріупольському районі все ж щось відбулося.

"Повідомляють про занадто гучний та незвичний звук", - зазначив він.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області окуповано з перших днів масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. З того часу загарбники перетворюють місто, яке знаходиться у відносному тилу російської армії, у військову базу. При цьому в місті щодня неспокійно і відбувається "бавовна", якими точково знищується техніка та місця скупчення ворожих військ. У зв'язку з цим окупантам нічого не залишається, як залучати авіацію та ППО.