Предают изнутри: россияне передают ВСУ данные о технике и штабах

Агент движения "АТЕШ" из состава 57 отдельной бригады зафиксировал и оперативно передал координаты замаскированных танков Т-62, размещенных на Запорожском направлении. Это позволило Силам обороны Украины быстро отреагировать и провести соответствующие мероприятия по нейтрализации вражеской техники.

"Особое значение имеет тот факт, что все больше российских военных осознают преступный характер войны и выражают готовность сотрудничать", - пишут в "АТЕШ".

В частности, последние недели были зафиксированы случаи передачи информации о перемещении техники, местонахождении командных пунктов, а также о случаях саботажа приказов и намеренного вывода техники из строя.