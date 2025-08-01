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Война в Украине Экономика В мире Происшествия

Предают изнутри: россияне передают ВСУ данные о технике и штабах

Иллюстративное фото: ВСУ ликвидировали российскую технику в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные ликвидировали российские танки на Запорожском направлении благодаря информации от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агент движения "АТЕШ" из состава 57 отдельной бригады зафиксировал и оперативно передал координаты замаскированных танков Т-62, размещенных на Запорожском направлении. Это позволило Силам обороны Украины быстро отреагировать и провести соответствующие мероприятия по нейтрализации вражеской техники.

"Особое значение имеет тот факт, что все больше российских военных осознают преступный характер войны и выражают готовность сотрудничать", - пишут в "АТЕШ".

 

В частности, последние недели были зафиксированы случаи передачи информации о перемещении техники, местонахождении командных пунктов, а также о случаях саботажа приказов и намеренного вывода техники из строя.

 

Ситуация в Запорожской области

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, он отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.

Также мы писали, что подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

Кроме этого, начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.

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