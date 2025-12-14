ua en ru
Предателей назвали жертвами: в Кремле заявили о 500 "репрессированных политзаключенных" в Украине

Воскресенье 14 декабря 2025 04:55
Предателей назвали жертвами: в Кремле заявили о 500 "репрессированных политзаключенных" в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В России заявили о якобы "почти 500 политзаключенных" в Украине, пытаясь под видом защиты прав человека оправдать пророссийских коллаборационистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой российскому агентству ТАСС.

Так, Москалькова заявила о намерении добиваться "освобождения" почти 500 человек, которых в России называют политическими заключенными в Украине.

По словам чиновницы, речь идет о более 70 гражданах России и более 400 гражданах Украины, среди которых якобы есть священники, журналисты и общественные активисты.

В Москве настаивают, что эти люди "пострадали за пророссийские интересы" и стремятся выехать на территорию РФ.

В то же время российская сторона признает, что договоренностей с Киевом о так называемой "репатриации" граждан России пока нет, хотя говорит о единичных случаях возвращения.

В Украине же неоднократно подчеркивали: все подобные дела рассматриваются исключительно в правовом поле. Речь идет не о преследовании за взгляды, а об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность, сотрудничество с оккупантами, содействие агрессору или другие преступления против национальной безопасности в условиях полномасштабной войны. Именно такими формулировками Россия системно пытается подменить понятия, представляя осужденных за сотрудничество с врагом как "жертв репрессий".

Подобные заявления Москальковой являются частью информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию украинской правоохранительной и судебной системы на международной арене. На фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины эти месседжи используются для оправдания собственных преступлений и попыток навязать миру искаженную картину событий.

Напомним, РФ развернула масштабную русификацию временно оккупированных регионов.

