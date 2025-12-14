ua en ru
Зрадників назвали жертвами: в Кремлі заявили про 500 "репресованих політв’язнів" в Україні

Неділя 14 грудня 2025 04:55
UA EN RU
Зрадників назвали жертвами: в Кремлі заявили про 500 "репресованих політв’язнів" в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Росії заявили про нібито "майже 500 політв’язнів" в Україні, намагаючись під виглядом захисту прав людини виправдати проросійських колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової російському агентству ТАСС.

Так, Москалькова заявила про намір домагатися "звільнення" майже 500 осіб, яких у Росії називають політичними в’язнями в Україні.

За словами чиновниці, йдеться про понад 70 громадян Росії та більш як 400 громадян України, серед яких нібито є священники, журналісти та громадські активісти.

У Москві наполягають, що ці люди "постраждали за проросійські інтереси" і прагнуть виїхати на територію РФ.

Водночас російська сторона визнає, що домовленостей із Києвом щодо так званої "репатріації" громадян Росії наразі немає, хоча говорить про поодинокі випадки повернення.

В Україні ж неодноразово наголошували: всі подібні справи розглядаються виключно в правовому полі. Йдеться не про переслідування за погляди, а про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, співпрацю з окупантами, сприяння агресору або інші злочини проти національної безпеки в умовах повномасштабної війни. Саме такими формулюваннями Росія системно намагається підмінити поняття, представляючи засуджених за співпрацю з ворогом як "жертв репресій".

Подібні заяви Москалькової є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію української правоохоронної та судової системи на міжнародній арені. На тлі триваючої агресії РФ проти України ці меседжі використовуються для виправдання власних злочинів і спроб нав’язати світові викривлену картину подій.

Нагадаємо, РФ розгорнула масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів.

