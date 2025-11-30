РФ развернула масштабную русификацию временно оккупированных регионов, - разведка

Российская Федерация развернула масштабную русификацию на временно оккупированной части Украины, для этого разработали специальный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года, в центре которой - концепция России, как "государства-цивилизации".

Документ определяет нереалистичные цели по формированию однородной гражданской идентичности: Кремль ожидает, что к 2036 году 95 % населения страны будут идентифицировать себя "русскими", а позитивное восприятие межнациональных отношений возрастет до 85 %.

Подробности новой стратегии

Ключевым элементом стратегии является интеграция временно оккупированных украинских территорий. Россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, чтобы устранить любые проявления национального сознания, закрепить статус русского языка и усилить общероссийскую гражданскую идентичность.

Такой курс фактически направлен на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности.

"Внутренние угрозы"

Стратегия также фокусируется на "внутренних угрозах": русофобии, искажении истории, действиях "недружественных стран" и рисках возникновения этнических анклавов. Кремль заявляет о намерении уменьшить конфликты на национальной и религиозной почве, активизировав использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".

Отдельной задачей правительства определено формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства.

Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать у иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентрических нарративов внутри страны.