Предал еще в 2014 году. Наступлением на Купянск командует бывший украинский комбриг, - СМИ

Украина, Четверг 18 сентября 2025 19:54
Предал еще в 2014 году. Наступлением на Купянск командует бывший украинский комбриг, - СМИ Иллюстративное фото: за Купянск идут сильные бои (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бывший украинский офицер, который предал Украину в 2014 году, сейчас командует наступлением российских оккупантов на Купянск. Мужчина, который родился на Харьковщине и служил в Вооруженных силах Украины, сейчас убивает украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал BBC News Украина.

Отмечается, что группировкой россиян, которая пытается наступать на Купянск, руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он перешел на сторону российских оккупантов еще в 2014 году.

Отчеты за авторством Стороженко, касающиеся темпов наступления на Купянск, поступают к начальнику генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Кто такой Сергей Стороженко

Стороженко, уроженец села Мурафа на Харьковщине, начинал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины. Там он вырос от командира роты до командира бригады. Был заместителем командира украинского миротворческого контингента в Косово - в составе сил KFOR

Стороженко предал Украину во время аннексии Крыма российскими оккупантами в 2014 году. Уже через неделю после псевдореферендума о "присоединении Крыма" он получил российский паспорт, а впоследствии возглавил созданную россиянами 126-ю бригаду береговой охраны.

Сам Стороженко утверждал, что якобы ушел в отставку во время событий на полуострове, в частности подал соответствующий рапорт. Он уверял, что не предпринимал никаких действий - ни против Украины, ни против России.

Однако его бывшие коллеги говорят, что Стороженко врет. Офицер активно агитировал украинских военных изменять присяге - сдавать оружие и переходить на сторону россиян. Также он оказывал оккупантам много помощи, будучи при этом еще в рядах Вооруженных сил.

Бывший представитель ВСУ в Крыму и военный обозреватель полковник Владислав Селезнев, который лично был знаком со Стороженко, считает, что россияне просто купили того. В частности, Стороженко был замешан в схемах вывоза гуманитарной помощи из части "налево".

"Я думаю, в 2014-м ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться... Он был неплохим офицером и заботился о репутации, но ключевое испытание, когда жизнь показывает, кто есть кто, - он не прошел", - сказал Селезнев.

Участие в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Стороженко возглавлял штаб 35-й армии ВС РФ из состава Восточного военного округа. Это военное соединение вело бои на территории Харьковской области. 35-ю армию полностью разбили в начале июня 2022 года в боях за Изюм.

Стороженко причастен к ряду военных преступлений, в частности отдавал приказы бить ракетами по Сумах. В 2023 году российский диктатор Владимир Путин оценил служение коллаборанта в звание генерал-лейтенанта и предоставил ему должность командующего 6-й армии, которая пытается взять Купянск.

Ситуация в Купянске: что известно

Информация о том, что российские оккупанты якобы дошли до центра Купянска, вызвала много шума. Но спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский заверил - такая информация является ложной. Опровергли такие данные также в ЦПД.

Однако перед этим командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщал, что в городе находится значительное количество российских ДРГ. Как выяснилось позже - оккупанты прошли в город через подземные канализационные трубы. Но это плохо кончилось для них: ВСУ оперативно затопили и взорвали эти пути.

О намерениях РФ захватить Купянск в осенне-зимний РБК-Украина рассказывало в отдельном материале "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

