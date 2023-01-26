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Насколько сократилась экономика Украины из-за вторжения РФ: ответ ООН

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Киев, Четверг 26 января 2023 02:13
Насколько сократилась экономика Украины из-за вторжения РФ: ответ ООН Фото: экономика Украины сократилась на 35% по итогам 2022 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% в связи с полномасштабным российским вторжением. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН "Мировое экономическое состояние и перспективы, 2023", представленный заместителем генсека ООН Ли Цзюньхуа.

"Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022 году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию", – говорится в отчете ООН.

По словам экспертов, на экономику также существенное влияние оказывают атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

Как отмечается, прямое монетарное финансирование со стороны Национального банка обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

По мнению экономистов ООН, хотя в 2023 году Европейский Союз планирует выделить 18 млрд евро на экономическую поддержку Украины, этого может быть недостаточно.

"Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенные и будут зависеть от многих факторов, в частности от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ", – отмечают международные экономисты.

Ранее мы писали, что оккупанты начали закрывать шахты, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, среди которых и известная шахта имени Александра Засядько.

Также сообщалось, что Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

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