У зону ППО Тайваню зайшли 13 китайських літаків

Тайвань зафіксував рух китайських військових літаків. У зону протиповітряної оборони острова зайшло 13 літаків Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню у Twitter.
Відомство зазначає, що поблизу острова помітили 6 кораблів та 29 літаків армії Китаю. Тайвань відреагував, піднявши у небо свої літаки та направивши судна і ракетні системи наземного базування.
Пізніше 13 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки і зайшли у зону дії ППО острова.
Нагадаємо, що Китай 9 серпня оголосив про нові військові навчання біля Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та борону" острова.
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