У зону ППО Тайваню зайшли 13 китайських літаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню у Twitter .

Відомство зазначає, що поблизу острова помітили 6 кораблів та 29 літаків армії Китаю. Тайвань відреагував, піднявши у небо свої літаки та направивши судна і ракетні системи наземного базування.

Пізніше 13 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки і зайшли у зону дії ППО острова.