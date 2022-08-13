UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов

Фото: Китай ввел свои самолеты в зону действия ПВО Тайваня (twitter com WarPolitRussia)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань зафиксировал движение китайских военных самолетов. В зону противовоздушной обороны острова зашло 13 самолетов Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter.

Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.

Напомним, что Китай 9 августа объявил о новых военных учениях возле Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайваньПВО