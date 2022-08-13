В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter .

Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.