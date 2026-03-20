На ЧАЭС развернули новую стройку: что происходит в зоне отчуждения
Генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов сообщил о начале монтажа солнечной электростанции мощностью 2 МВт на площадке предприятия, подчеркнув стратегическое значение проекта для стабильной работы объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ExPro.
Старт строительства солнечной станции
На промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС" начались работы по установке солнечной электростанции мощностью 2 МВт.
Проект реализуется по итогам международного тендера, организованного офисом Программы развития ООН в Украине.
Кто выполняет работы
Победителем тендера стала украинская компания «Солар Стальконструкция» (SOLARsk) из Днепра.
Именно она отвечает за доукомплектование и монтаж станции. 16 марта 2026 года первая бригада подрядчика в составе восьми специалистов приступила к выполнению задач на объекте.
Работники обеспечены проживанием, питанием и проходят индивидуальный дозиметрический контроль.
Подготовка площадки
На данный момент на территории завершены подготовительные мероприятия: обустроена площадка, доставлено необходимое оборудование и инструменты.
Продолжается геодезическая разметка для определения точек установки металлических конструкций в соответствии с проектом.
Значение для энергобезопасности
По словам Сергея Тараканова, строительство солнечной электростанции имеет стратегическое значение для предприятия.
Он отметил, что развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в случае возможных блэкаутов или повреждения сетей, снизить зависимость от внешнего энергоснабжения и поддерживать стабильную работу ключевых систем.
Контроль и опыт подрядчика
Контроль за выполнением работ осуществляет строительный отдел ЧАЭС, а общее руководство на площадке возложено на электрический цех предприятия.
Компания SOLARsk обладает собственными производственными мощностями по выпуску стальных профилей и значительным опытом в сфере солнечной энергетики. Общая мощность реализованных при ее участии проектов превышает 3000 МВт.
Напоминаем, что российские оккупационные силы целенаправленно атаковали объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Поскольку станция не производит электроэнергию, такие действия фактически расцениваются как теракт.
