ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

На ЧАЭС развернули новую стройку: что происходит в зоне отчуждения

07:20 20.03.2026 Пт
2 мин
Реализация нового проекта поможет сократить расходы на электроэнергию
aimg Никончук Анастасия
Фото: ЧАЭС (GettyImages)

Генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов сообщил о начале монтажа солнечной электростанции мощностью 2 МВт на площадке предприятия, подчеркнув стратегическое значение проекта для стабильной работы объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ExPro.

Читайте также: Украина усиливает энергосистему: помощь поступила от МАГАТЭ

Старт строительства солнечной станции

На промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС" начались работы по установке солнечной электростанции мощностью 2 МВт.

Проект реализуется по итогам международного тендера, организованного офисом Программы развития ООН в Украине.

Кто выполняет работы

Победителем тендера стала украинская компания «Солар Стальконструкция» (SOLARsk) из Днепра.

Именно она отвечает за доукомплектование и монтаж станции. 16 марта 2026 года первая бригада подрядчика в составе восьми специалистов приступила к выполнению задач на объекте.

Работники обеспечены проживанием, питанием и проходят индивидуальный дозиметрический контроль.

Подготовка площадки

На данный момент на территории завершены подготовительные мероприятия: обустроена площадка, доставлено необходимое оборудование и инструменты.

Продолжается геодезическая разметка для определения точек установки металлических конструкций в соответствии с проектом.

Значение для энергобезопасности

По словам Сергея Тараканова, строительство солнечной электростанции имеет стратегическое значение для предприятия.

Он отметил, что развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в случае возможных блэкаутов или повреждения сетей, снизить зависимость от внешнего энергоснабжения и поддерживать стабильную работу ключевых систем.

Контроль и опыт подрядчика

Контроль за выполнением работ осуществляет строительный отдел ЧАЭС, а общее руководство на площадке возложено на электрический цех предприятия.

Компания SOLARsk обладает собственными производственными мощностями по выпуску стальных профилей и значительным опытом в сфере солнечной энергетики. Общая мощность реализованных при ее участии проектов превышает 3000 МВт.

Напоминаем, что российские оккупационные силы целенаправленно атаковали объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Поскольку станция не производит электроэнергию, такие действия фактически расцениваются как теракт.

Отметим, что в Чернобыльском заповеднике замечен мохноногий канюк — редкая птица, прилетающая в Украину из арктической тундры исключительно на период сильных морозов. Этот хищник прекрасно адаптирован к суровым условиям и ощущает себя в безлюдной Зоне отчуждения как дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины ЧАЭС Чернобыль Война в Украине
Новости
20 марта: что нельзя делать в день весеннего равноденствия, чтобы не потерять удачу

Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО