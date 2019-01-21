В зоні ООС на Донбасі виявили арсенал боєприпасів

Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/pressjfo.news)

Правоохоронці виявили схованку з боєприпасами під час документування пожежі

У Донецькій області правоохоронці зі складу об'єднаних сил виявили арсенал боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, схованку з боєприпасами виявили під час документування пожежі, яка сталась у покинутому будинку.

"Чотири дерев’яних ящики з набоями, 25 металевих патронних цинків та гранатомет були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що арсенал зброї зберігався протягом тривалого часу, вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до організації небезпечного сховища.

Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області викрили керівника районного осередку громадської організації на протиправному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

Крім того, повідомлялося, що у ході перевірки документів на одному з блокпостів у Донецькій області правоохоронці затримали українця, у якого вилучили міну, снаряди, гранати та набої.