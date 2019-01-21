ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В зоні ООС на Донбасі виявили арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 21:45
В зоні ООС на Донбасі виявили арсенал боєприпасів
Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/pressjfo.news)

Правоохоронці виявили схованку з боєприпасами під час документування пожежі

У Донецькій області правоохоронці зі складу об'єднаних сил виявили арсенал боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, схованку з боєприпасами виявили під час документування пожежі, яка сталась у покинутому будинку.

"Чотири дерев’яних ящики з набоями, 25 металевих патронних цинків та гранатомет були заховані в покинутій будівлі в селищі Луганське", - йдеться у повідомленні. 

Наразі встановлено, що арсенал зброї зберігався протягом тривалого часу, вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до організації небезпечного сховища.

 

Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області викрили керівника районного осередку громадської організації на протиправному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

Крім того, повідомлялося, що у ході перевірки документів на одному з блокпостів у Донецькій області правоохоронці затримали українця, у якого вилучили міну, снаряди, гранати та набої.

У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 28 тис. осіб
Новини України ДонбасбоеприпасыООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся