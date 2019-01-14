В Донецькій обл. у чоловіка вилучили арсенал зброї

Фото: место происшествия (facebook.com)

У затриманого вилучили міну, снаряди, гранати та набої

У ході перевірки документів на одному з блокпостів у Донецькій області було затримано громадянина України, у якого вилучили міну, снаряди, гранати та набої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Як зазначається, чоловік перебував у розшуку Братським ВП ГУНП в Миколаївській області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 152 КК України.

"У подальшому, поліцейськими Покровського ВП зі складу Об'єднаних сил спільно з РПСПОП "Миколаїв" ГУНП в Миколаївській області на території станції Чунішенко Покровського району Донецької області у домоволодінні за місцем тимчасового мешкання даного громадянина проведено санкціонований обшук", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що із незаконного обігу виявлено та вилучено: одна мінометна міна калібру 82 мм; чотири снаряди калібру 30 мм; чотири гранати Ф-1; 6 гранат РГД-5; 10 запалів УЗРГМ; 149 набоїв калібру 5,45 мм; 91 набій калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, у прифронтовому Новотроїцькому (Донецька область), під час перевірки покинутих будинків, правоохоронці виявили у підвалі арсенал боєприпасів.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів. Поліція під час обшуку у складському приміщенні одного з підприємств Нікополя (Дніпропетровська область) виявила 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.