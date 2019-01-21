В зоне ООС на Донбассе обнаружили арсенал боеприпасов

Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook.com/pressjfo.news)

Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами во время документирования пожара

В Донецкой области правоохранители из числа объединенных сил обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, тайник с боеприпасами обнаружили в ходе документирования пожара, который произошел в заброшенном доме.

"Четыре деревянных ящика с патронами, 25 металлических патронных цинков и гранатомет были спрятаны в заброшенном здании в поселке Луганское", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что арсенал оружия хранился в течение длительного времени, принимают меры по установлению лиц, причастных к организации опасного хранилища.

Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области разоблачили руководителя районного отделения общественной организации противоправному сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, сообщалось, что в ходе проверки документов на одном из блокпостов в Донецкой области правоохранители задержали украинца, у которого изъяли мину, снаряды, гранаты и патроны.