В Черкаській обл. затримали за збут зброї голову громадської організації

Фото: продана зброя зловмисником (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зловмисник був затриманий після продажу автомата Калашникова та боєкомплекту

В Черкаській області Служба безпеки України (СБУ) викрила керівника районного осередку громадської організації на протиправному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ розповіли, що оперативники встановили мешканця Черкаської області, який зберігав для продажу військові засоби ураження в одному із власних господарських приміщень.

"Своїх клієнтів він підшукував, зокрема, серед жителів столиці, куди періодично виїжджав. Співробітники СБУ задокументували факти збуту зловмисником двох пістолетів Макарова з набоями до них за дві тисячі чотириста американських доларів.", - повідомили в Службі безпеки.

В одному з районних центрів Черкаської області оперативники затримали зловмисника після пролажу автомата Калашникова та понад сто набоїв калібру 7,62 мм за 1 тис. доларів США.

Зловмиснику оголешено про підозру у скоєнні злочину, який передбачено за ч.1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі вирішується питання з обранням запобіжного заходу.

Фото: продана зброя зловмисником (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, СБУ викрила шахрая, який видавав себе за співробітника спецслужби. Мешканець Тисменицького району, представляючись співробітником СБУ, за грошову винагороду обіцяв сприяння у вирішенні дозвільних питань у сфері пасажирських перевезень.