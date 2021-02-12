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Китайський зонд надіслав кадри з орбіти Марсу

Новость на русском → Китай, П'ятниця 12 лютого 2021 15:44
Китайський зонд надіслав кадри з орбіти Марсу Ілюстративне фото Марсу (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Китайський космічний зонд Tianwen-1, який цього тижня вийшов на орбіту Марсу, надіслав перші знімки "червоної планети". На кадрах можна побачити поверхню Марсу.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

Знімки опублікували сьогодні, 12 лютого.

"Привітання з китайським Новим роком з Марсу", - заявило китайське телебачення.

Щоб дістатися до орбіти Марсу, китайський космічний апарат подолав близько 470 млн кілометрів. Планується, що в травні-червні 2021 року зонд зробить м’яку посадку в південній частині рівнини Утопія на Марсі, де на поверхню могли виходити ґрунтові води. Після посадки марсохід займеться дослідженням ґрунту, іоносфери та клімату Марсу.

Нагадаємо, китайський зонд Tianwen-1 вийшов на орбіту Марсу в середу, 10 лютого.

Однак того дня він став не єдиним космічним апаратом, який досяг марсіанської орбіти. У середу на орбіту Марсу успішно вийшов перший арабський космічний зонд, який відправили Об'єднані Арабські Емірати.

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