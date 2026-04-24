RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Зонд NASA выдержал температуру Солнца и успел передать потрясающие данные из глубин Юпитера

21:48 24.04.2026 Пт
3 мин
Какие тайны Юпитера открыты Galileo?
aimg Сергей Козачук
Фото: Юпитер (Getty Images)

Аппарат NASA "Галилео" во время своей исторической миссии погрузился в атмосферу Юпитера, передав уникальные данные об экстремальных условиях внутри газового гиганта.

Путешествие в атмосферу планеты

Как сообщило издание, в июле 1995 года основной блок "Галилео" выпустил атмосферный зонд, который в свободном падении вошел в воздушное пространство Юпитера со скоростью 170 000 км/ч.

Во время торможения аппарат выдерживал температуру, вдвое превышающую температуру поверхности Солнца.

Зонд опустился на глубину 200 километров сквозь плотные облака. В течение 58 минут он передавал данные о составе атмосферы, давлении и ветрах, прежде чем экстремальная жара окончательно вывела из строя его передатчики.

Научные открытия и спутники

За время пребывания на орбите аппарат 35 раз пролетал мимо крупнейших спутников Юпитера.

"Галилео" зафиксировал интенсивную вулканическую активность на Ио и обнаружил признаки жидкого океана под ледяной оболочкой Европы.

Также миссия стала единственным свидетелем столкновения кометы Шумейкеров-Леви 9 с планетой на близком расстоянии.

Драматическое завершение миссии

21 сентября 2003 года NASA приняло решение о контролируемом погружении самого корабля в Юпитер.

Это было сделано для защиты спутника Европы от возможного биологического загрязнения земными бактериями. Аппарат вошел в слои планеты на скорости 48,2 км/с и прекратил свое существование.

Миссия "Галилео" была запущена в 1989 году и стала первым искусственным объектом, вышедшим на орбиту внешней планеты Солнечной системы.

Изначально рассчитанная на два года, она трижды продлевалась благодаря значительным научным успехам.

Миссии NASA к Луне

Напомним, 1 апреля 2026 года NASA официально открыло новую главу в освоении космоса, запустив историческую миссию Artemis II. Это первый за последние полвека пилотируемый полет к Луне, в который отправились четверо астронавтов.

Это путешествие является ключевым этапом подготовки к построению постоянной базы на спутнике Земли и дальнейших экспедиций на Марс.

В ходе этой миссии экипаж сделал ряд уникальных снимков "Заката Земли" и солнечного затмения, наблюдая за поверхностью Луны в течение семи часов. Эти фотографии стали первыми кадрами такого качества, сделанными человеком из этой точки космического пространства.

Параллельно с глобальными исследованиями космоса, технологии NASA находят применение и в приземленных сферах.

В частности, украинский агросектор стал частью космической экосистемы благодаря сотрудничеству компании "Кернел" с проектом NASA Harvest.

Партнерство позволяет использовать спутниковые данные для высокоточного мониторинга полей, что помогает адаптировать украинское сельское хозяйство к самым современным мировым стандартам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
