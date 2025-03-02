Космический аппарат Blue Ghost совершил успешную посадку на поверхность Луны

Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну. Миссия доставила на поверхность научные приборы для NASA, целью которых является исследование лунной поверхности и технологий.

Роботизированный аппарат стал вторым частным космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луне, и первым из трех, запланированных на 2025 год.

Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace приземлился на Луне рано утром в воскресенье, 2 марта, в 3:34 по восточному времени. Модуль мягко коснулся поверхности Луны в районе Мора Кризисов - одной из крупнейших лавовых равнин на видимой стороне Луны.

Firefly стала второй частной компанией, которая смогла успешно приземлиться на Луне. Первая попытка принадлежала компании Intuitive Machines, которая в прошлом году также приземлилась на Луне, но перевернулась, ограничив свои исследования.

В отличие от этого, запуск Blue Ghost был значительно успешнее, отчасти благодаря тому, что компания использовала данные предыдущих миссий для улучшения своего программного обеспечения.

Blue Ghost официально находится на траектории спуска к лунной маре Кризиум! Наша вставка на орбиту спуска была успешной, и #BlueGhost теперь будет двигаться с отключенными двигателями в течение следующих ~30 минут, пока мы не спустимся примерно до 20 км над поверхностью и не начнем наш Powered... pic.twitter.com/0dABmXBbUg - Firefly Aerospace (@Firefly_Space) 2 марта 2025 года

"Мы использовали данные от других компаний и агентств, что позволило избежать ошибок предыдущих миссий", - отметил Рэй Алленсворт, руководитель программы Blue Ghost.

Научные грузы на борту

Посадочный модуль несет на Луну несколько полезных грузов, в частности для NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Service (CLPS). Среди них - бур для измерения теплового потока из глубины Луны, электродинамический пылевой экран для очистки поверхностей и рентгеновская камера.

На борту посадочного модуля Firefly также находилась научно-техническая нагрузка NASA, которая доставила на Луну несколько ключевых приборов для исследования и тестирования новых технологий.

Миссия Blue Ghost включала в себя испытания технологии лунного подземного бурения, сбор образцов реголита, использование глобальной навигационной спутниковой системы, а также проверку радиационно-устойчивых вычислений и методов борьбы с лунной пылью.

Firefly получит 101,5 миллиона долларов от NASA, если все 10 грузов успешно достигнут Луны.

Миссия Blue Ghost была нацелена на посадку вскоре после рассвета нового лунного дня. Это объясняет время посадки в 3:34 утра по восточному времени. Модуль работает на солнечных батареях, и посадка после рассвета оптимальна для его систем.

После старта с Земли 25 дней назад, космический аппарат прошел путь к Луне за четыре дня, выйдя на орбиту 13 февраля. Несмотря на несколько небольших технических сбоев, миссия не столкнулась с серьезными проблемами. Команда управления внимательно следила за условиями на борту, корректируя параметры для стабильной работы.

Вместе с Blue Ghost был запущен и модуль Resilience японской компании Ispace. Однако, в отличие от Firefly, Ispace выбрала более длинный маршрут и планирует выйти на орбиту Луны в мае.

Оба лунных модуля - Blue Ghost и Resilience - были выведены на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.